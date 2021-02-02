大陸出版社推五「福」春聯 竟暗藏「禍」字

大陸人民文學出版社推出的新年禮盒《五福迎春‧人文年禮2021》當中五幅「福」字春聯，竟然暗藏了一個「禍」字，遭網友揪出並質疑：「這還能作為春節禮品嗎？人民文學出版社1日晚間緊急發表道歉聲明，宣布所有錯版商品將全數下架，並接受消費者退款。

目前大陸網購平台淘寶仍可看到這款《五福迎春·人文年禮2021》，各家網店售價不同，約在人民幣120元（約新台幣520元）上下。禮盒內除了春聯，還有國畫門神、紅包袋、牛年福襪等。

人民文學出版社成立於1951年3月，為大陸國家級專業文學出版機構。

1日，有大陸網友指出，人民文學出版社的這款禮盒，「福」、「禍」不分，五幅「福」字春聯中，有一個其實是「禍」。

對於這個離譜錯誤，人民文學出版社的解釋是，這五個字是從大陸已故知名書畫家啟功的《啟功書法字匯》中所選取的。之所以會誤收「禍」字，是因「對書法缺少專門研究」。

在人民文學出版社1日晚間的微博道歉聲明下方網友留言區中，有大陸民眾表示，「可嘆的是出版社及出版人的整體素質。別以不懂書法為理由，這可是人民文學出版社呀！層層編輯，如此荒唐的錯誤居然無人能發現。」

還有網友稱，「事兒不大，但讓人心驚」。這麽大的出版社竟然會出這種錯誤，反映的是人文社科教育存在著巨大的漏洞和不足。也有網友調侃，這果真印證了「福禍相依」！