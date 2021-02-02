大陸六大航空公司 去年慘虧人民幣千億元

據中國證券報報導，受新冠肺炎疫情衝擊，中國國航、東方航空、南方航空、海南控股、吉祥航空及春秋航空等6家上市航空公司，2020年預計虧損合計達人民幣901億元至1,049億元（約新台幣3,900億元至4,500億元）。

報導稱，根據大陸各家航空公司日前陸續發布的2020年度業績預告，海航控股2020年預計虧損金額最大，預計將虧損人民幣580億元至650億元。

海航控股表示，主要是由於2020年度受新冠肺炎疫情影響，導致公司經營大幅虧損；同時，因海航集團等公司重要關聯方被債權人申請重整，導致公司所持關聯方的股權投資、應收關聯方款項、金融資產及飛機資產等預計可能出現損失。

另，中國國航預估2020年將虧損人民幣135億元至155億元；東方航空預虧98億元至125億元；南方航空預虧79.07億元至108.61億元；春秋航空預虧5.38億元至6.29億元；吉祥航空預虧4.2億元至4.9億元。

大陸民航局的統計數據顯示，2020年上半年，大陸民航全行業共完成運輸總周轉量319.1億噸公里，為前一年同期的50.8%；完成旅客運輸量1.5億人次，為前一年同期的45.8%；完成貨郵運輸量299.7萬噸，為前一年同期的85.2%。

儘管去年下半年隨著大陸國內疫情穩定，航空業已逐步復甦，但民航客運運輸仍未恢復至疫情前水平。今年開年以來，大陸部分地區又傳出零星疫情，大陸官方因而倡導「就地過年」、減少人員流動，估計將使得民航客運復甦步伐再度放緩。

但光大證券預期，隨著疫苗接種的穩步推進，旅客信心逐漸恢復，將推動大陸國內航空需求的恢復。展望海外市場，隨著疫苗全球範圍接種、海外疫情逐步得到控制、不同國家地區放開旅行限制，航空公司海外航線收入也將快速增長，盈利能力也將隨之恢復。