上海證券報頭版評論 大讚馬化騰等企業家 「獨漏馬雲」

有大陸官方背景的上海證券報今在頭版發表題為「高質量發展 豈能缺少企業家精神」的評論文章，稱讚騰訊創辦人馬化騰等大陸企業家，不過該評論沒有提到阿里巴巴創辦人馬雲。

這篇由上海證券報發表的評論文章，稱讚馬化騰改寫互聯網時代，並稱騰訊從來沒有哪一天可以高枕無憂，每一個時刻都可能是最危險的時刻。評論指，擅長自我顛覆的馬化騰在2020年底提出了「全真互聯網」概念， 並預言「又一場大洗牌即將開始」。

該則文章還提及了華為創辦人任正非、大陸新能源車大王王傳福等企業家。文章稱，現在的中國而言，企業家應要「有創新的魄力、堅持的定力，亦有共進退的胸懷擔當。」

評論說，中國大陸的企業家是能夠推動企業乃至中國經濟走向高品質發展的「奮鬥者」、「有志士」。