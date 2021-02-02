特派員在現場／誰在撐經濟 南北大論戰

在大陸國家統計局公布2020年經濟數據後，各地城市也陸續公布經濟年報。好事的網友「發現」，南方繼續領跑中國經濟，引發北方多個城市不滿，官媒還因此製作圖表，從糧食生產、生態保護、文化旅遊方面看，北方都超過南方甚多。

在這份最新的國內生產毛額（GDP）經濟增量數據顯示，2020年大陸GDP總量前十名的城市分別是：上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、南京。

當中有幾個特別之處，廣州險勝重慶，守住第四位置；「最牛地級市」蘇州首次突破人民幣2兆元大關，成為第六個GDP突破2兆元的城市，超過其他副省級和省會城市；杭州超過武漢升至第八，南京則是改革開放以來首次躋身前十。

細看這十大城市，真正屬於北方城市的只有北京，重慶、成都屬西部，上海、深圳、廣州、杭州、蘇州、南京都屬廣義的南方，於是網友再度認為「南方城市再度領跑中國經濟」。

還有人稱，南方改革開放早，官員思路靈活，為了推動經濟想出各種方案讓城市活力充沛，經濟自然活絡；北方的官員，長久以來給人官僚印象，官員怕出事，保守無為，只要不出事安全下莊就好，自是難以在舊格局下有所突破。

不過，這樣的說法也讓北方城市不滿，評判一座城市或一個地區，全從全貌來看，不能僅靠經濟發展來論。官媒中新網就做了一個圖表，提到北方承擔的擔子也不輕，例如黑龍江、河南、山東光這三省就承擔了大陸全國三成糧食生產量。

例如負責生態保護造林的省區，幾乎全是經濟較落後的貧困省區；又如，具歷史人文的西安、鄭州，他們的文化旅遊也十分豐富，傳承著中國歷史的豐厚遺產。

這個圖表似乎在告訴南方城市，沒有糧食，你們喝西北風；沒有生態造林，你們每天霧霾、沙塵暴；沒有歷史文化城市的調劑，現代化城市只剩乾枯的內在，也少了探訪的樂趣。

官媒的這番提醒，其實也在重申各省市之間要有統籌兼顧、互相合作的認知，概括的一句就是「全國一盤棋」。