北京嚴管違規資金進樓市

繼上海銀保監局發文嚴控信貸資金違規流入樓市後，北京銀保監局也出手，向轄內銀行機構下發監管提示函，還組建聯合工作組前往銀行機構展開專項核查，並對個人和仲介的不當和違規行為啟動聯合懲戒。

中國房地產報報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，在穩定房地產市場方面，現在各地都在行動，重點把控個人信貸的資金違規流入房地產市場，無論是上海公布的新政還是北京展開專項檢查，都透露「違規資金不能進入房地產」信號。

北京銀保監局的監管提示函，要求各家銀行對2020年下半年以來新發放的個人消費貸款，和個人經營性貸款合規性展開全面自查，重點排查是否存在，由授信審批不審慎、受託支付管理不到位、貸後管理不盡職等情形，導致消費貸、經營貸資金被違規用於支付購房款等問題，並要求銀行對發現的問題立即整改，加強內部問責處理。

北京銀保監局已會同人民銀行營業管理部、北京市住建委等部門組建聯合工作組，將於近日赴銀行機構展開專項核查，並將結合銀行自查及監管核查情況，指導北京市銀行業協會積極行動，對個人和仲介的不當和違規行為啟動聯合懲戒機制。

北京市住建委主任王飛25日晚間在做客「市民對話一把手」節目時表示，將嚴查資金違規進入房地產市場和仲介炒房，投機炒作，並強調這項工作是今年的重中之重。

實際上，各地銀行和政府都加大了對資金違規流向房地產領域的監管力度，深圳某股份制銀行支行行長表示，當前對於貸款人的資格審核較以往更嚴，例如月入流水至少要覆蓋兩倍月供，嚴控首付款來源等，對不符合償債收入比例要求的購房人不予放貸。

上海銀保監局更是連夜公布「關於進一步加強個人住房信貸管理工作的通知」，提出八條措施，從嚴格審核首付款資金來源和償債能力、嚴格加強借款人資格審查和信用管理和嚴格房產仲介機構業務合作管理等各個維度打擊樓市的炒房行為。

在國家層面，人行、銀保監會也建立了銀行業金融機構房地產貸款集中管理制度，設置了房地產貸款和個人住房貸款「兩條紅線」，嚴控資金違規流入房地產市場。