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新能源高端車 進入置換周期

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸新能源汽車產業占據全球新能源汽車市場的「半壁江山」。圖為駕駛員在杭州蕭山國際機場4號停車場充電站為電動車充電。（新華社）
大陸新能源汽車產業占據全球新能源汽車市場的「半壁江山」。圖為駕駛員在杭州蕭山國際機場4號停車場充電站為電動車充電。（新華社）

中國大陸二手車拍賣平台天天拍車2月1日發布的「1月二手車在線拍賣數據報告」顯示，前兩年上市的新能源高端車型，正在陸續進入置換周期。

中新社報導，在新能源車的成交量排行榜方面，比亞迪秦、比亞迪唐和豐田拉羅卡雙擎E+獲得油電混合車輛成交量前三名；北汽新能源EV系列、特斯拉Model S和北汽新能源EC系列則獲得純電動車成交量前三名。根據大數據報告，依靠巨大的市場保有量，自主品牌依然是新能源二手車流通市場內的成交量主流。　　

報告對1月的二手車成交量、保值率、車主畫像等數據進行了盤點。大數據報告顯示，1月最高拍賣價達183.5萬元（人民幣，下同），成交車輛為2011款的法拉利458；1月最熱競價車輛為2009款寶馬7系，該車經過大陸各地買家173次激烈競價，最終以27.6萬元的拍賣價格成交。

近年來，賣車車主呈現出年輕化的態勢，年輕人對於新事物的接受程度更高，車輛的置換需求也更為強烈，二手車在線拍賣平台成為其賣出舊車的首選。根據報告，1月份賣車車主中的「90後」占比超過25%。

報告顯示，在1月的二手車成交量排行榜上，美系車成功包攬前三，分別是福特福克斯、別克凱越和雪佛蘭科魯茲。-這些車系的品牌知名度和市場保有量較高，且成交價格親民，在二手車流通市場中更受歡迎。

近年來，二手車在線拍賣打破了地域對於二手車交易的限制，極大提升交易的效率。

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