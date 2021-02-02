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恒大地產殺盤 七五折促銷

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸龍頭房企恒大地產再度大手筆促銷，2月1日起祭出購房七五折，這已是第二年祭出七五折活動，並預告6日還會推出秒殺活動，七五折再額外打九三折。

金融界報導，根據促銷規則，購房者透過恒大網上購房的平台，可有購房七五折優惠，且總房款再減人民幣3萬元，及退還3,000元訂金。怎麼算，消費者都不吃虧。

年關瘋狂促銷，已是恒大慣有的操作模式。去年春節前各地售樓處因疫情關閉，恒大2月份首開網上賣房；嚐到降價促銷甜頭，恒大金九銀十期間再打出全面七折。全年降價促銷下，2020年恒大銷售額達人民幣7,232.5,億元，年增20.3%，超額完成全年目標111%。

去年8月大陸設定融資管理政策的三條紅線，高槓桿操作的房企面臨降負債。而恒大為了突圍，採取降價促銷，來加大銷售及回款。

恒大因此從利潤王，戰略轉型追求高增長。恒大董事局主席許家印宣布，恒大從2020年開始全面實施高增長、控規模、降負債發展的戰略，一定要把負債降下來。

今年疫情持續，房地產又遭調控加碼，恒大為了提升銷售降負債，再次折扣促銷。

疫情 人民幣 房地產

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