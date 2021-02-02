疫情好轉 黃金消費量穩步回升

中國黃金協會1日發布的最新統計數據顯示，2020年，中國大陸黃金實際消費量820.98噸，與2019年同期相比下降18.13%。其中，金條及金幣消費246.59噸，同比增長9.21%。

中新社報導，2020年在新冠肺炎疫情蔓延、全球經濟形勢惡化及各國貨幣政策進一步寬鬆下，黃金價格整體呈上漲並保持巨幅震蕩之勢。年末倫敦現貨黃金定盤價為每盎司1891.10美元，較上年末上漲24.17%。

2020年初新冠肺炎疫情暴發，黃金首飾、金條等生產加工和零售均受到較大影響，一季度黃金消費量同比下降48.20%，隨著大陸疫情防控態勢好轉和經濟持續穩定恢復，黃金消費量穩步回升。

部分黃金零售企業在線上打開新市場，銷售成績亮眼，但由於線上銷售基數較低，仍舊無法彌補店舖銷量的下滑。2020年全年，中國大陸黃金首飾消費490.58噸，同比下降27.45%。

金價的巨幅波動和寬鬆的貨幣政策引發了民間投資者對黃金的關注，尤其下半年金條及金幣消費量較上一年同期增長50.91%，進而扭轉了全年金條及金幣消費趨勢。2020年全年金條及金幣消費246.59噸，同比增長9.21%。工業及其他用金83.81噸，同比下降16.81%。

2020年，中國大陸原料黃金產量為365.34噸，與2019年同期相比減產14.88噸，同比下降3.91%。其中，黃金礦產金完成301.69噸，有色副產金完成63.65噸。

疫情壓力下，進口黃金原料供應趨緊，2020年大陸進口原料產金114.16噸，同比下降5.02%，若加上這部分進口原料產金，中國大陸共生產黃金479.50噸，同比下降4.18%。

2020年，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊5.87萬噸（單邊2.93萬噸），同比下降14.44%，成交額雙邊22.55兆元（單邊11.28兆元），同比增長4.91%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊10.95萬噸（單邊5.48萬噸），同比增長18.39%，成交額雙邊41.47兆元（單邊20.73兆元），同比增38.26%。