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蔚來小鵬電動車銷量飆

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸電動車品牌蔚來汽車及小鵬汽車昨（1）日公布1月交車數量同創歷史新高，蔚來1月交付新車7,225輛，年增3.5倍；小鵬汽車6,015輛，年增高達4.7倍。

經濟參考網報導，蔚來已經連續第六個月交車數創新高，其中，蔚來三款在售SUV車型均呈現熱銷態勢，其中智能電動旗艦SUV全新蔚來ES8交付1,660輛；智能電動全能SUV蔚來ES6交付2,720輛；智能電動轎跑SUV蔚來EC6交付2,845台，再創新高，繼續領跑高端電動轎跑SUV市場。這些車型均在合肥江淮蔚來世界製造工廠生產。

蔚來在2020年實現銷量的快速攀升，連續創造月度交付新高，並在12月實現交付數突破7,000輛，今年1月再度維持在7,225輛的水準。

金融界報導，小鵬1月銷量，P7交付量3,710輛，連續三個月交付量保持增長。截至今年1月，小鵬P7累計交付1萬8,772輛。1月，小鵬G3的交付量為2,305輛，年增118%，連續五個月保持增長。

小鵬汽車副總裁、品牌公關總經理李鵬程曾表示，在2021年，小鵬汽車將推出一款純電動轎車，後續還將每年推出一款全新的車型，從而豐富小鵬汽車的產品，覆蓋多個細分市場。

數據顯示，去年12月，小鵬汽車的銷量為5,700輛，創歷史新高，年增326%；去年全年，小鵬汽車累計交付量為2萬7,041輛，年增112.4%。

據了解，新車內部代號D55，或將定名小鵬P5。此前，小鵬汽車總裁顧宏曾表示，將在今年推出第三款量產車型，最快第4季交付。

騰訊網報導，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬表示，未來十年會有更多資本投入智慧車市場，並與合作夥伴共同探索，推動大陸智慧汽車領域形成全球創新引領能力。

小鵬汽車2014年成立，總部在廣州，創始人何小鵬。 2017年獲得阿里、鴻海科技、IDG資本等投資，阿里旗下持有小鵬汽車股份約10%。2020年8月，小鵬汽車在美股掛牌。

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