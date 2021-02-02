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共享汽車三哥暫停營運

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸第三大共享汽車「盼達用車」宣布，自2月1日起暫停營運，並將引入吉利控股入主重整，除了承諾將退還用戶保證金和餘額，也透露未來將發展新能源汽車和換電領域，不再共享出行。

自2019年起，EZZY、麻瓜出行、巴歌出行等共享汽車陸續傳出停運。繼共享單車退潮後，共享汽車也熄火。昔日受到資本追捧的共享經濟，正紛紛退出市場。

盼達用車是在2015年11月上線的新能源汽車智能出行平台，打出「互聯網+車聯網」綠色出行服務，先後在重慶、杭州、成都 、武漢、鄭州、廣州等11個大中城市運營，上路後創下多個「第一」，包括大陸首個全異地無人取還、首個註冊用戶突破百萬級、首個免押金、首個全流程線上化的新能源汽車分時租賃項目。

大陸共享經濟在2017、2018年大爆發，從共用單車，到共用汽車、共用雨傘、共用充電寶、共享KTV等，受資本市場追捧。共享經濟熱潮下，盼達用車也搭上百度自動駕駛，2018年1月在美國CES展盼達自動駕駛車亮相，並在矽谷開跑。

共享經濟 共享汽車 共享單車

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