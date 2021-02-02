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小潤發將新增200店

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

高鑫零售集團執行董事兼大潤發中國首席執行官林小海，昨（1）日在業績電話會議上表示，今年是新業務模式啟動元年，將新增200多家小型超市（俗稱小潤發），及30至50家中型超市（俗稱中潤發），希望新策略使大潤發在明年恢復高增長，並於兩年後雙位數增長。

高鑫零售董事長黃明端去年12月2日將大潤發中國首席執行官交棒來自阿里巴巴的林小海，代表大潤發邁入阿里時代，林小海上任兩月首度提出今年發展計畫。

觀點地產網報導，林小海指出，高鑫零售將會從過去被動及防守的策略，考慮使用者的需要及購物習慣的變化，及行業競爭趨勢變化，到進入主動進攻發展。

他補充，從多業態方面，中型超市「中潤發」、小型超市「小潤發」及社區團購已找出了模型，「中潤發」會在全大陸加速發展，預計今年拓展30至50家店。

「小潤發」已有30家，林小海預期繼續聚焦二、三線城市，今年將新增200多家店；至於飛牛拼團和驛發購，經過兩年測試，也會齊頭並進，進入快速發展。

另外就重構大賣場方面，他表示集團期望可為顧客重構到店的理由，希望未來可以聚焦在電商無可取代的類目，例如冷凍、熟食加工等，長遠仍須線下服務，讓客人有不同線上的購物體驗。

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