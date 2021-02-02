高鑫去年財報 逆勢雙成長

在大陸以「歐尚」及「大潤發」品牌經營大賣場的高鑫零售，公布去年全年財報，在新冠疫情衝擊下，營收及獲利仍逆勢成長，主要原因是線上零售成長帶動，去年全年獲利人民幣28.7億元（約新台幣123.5億元），年增1.34%。

香港經濟日報導，高鑫零售指出，去年全年營收人民幣954.8億元（約新台幣4,201億元），年增0.14%；其中租戶的租金年減14.1%，至人民幣35億元；扣除家電品銷售的去年同店銷售增長1%。

高鑫零售強調，受新冠肺炎疫情爆發影響，去年線上消費加速養成，B2C店日均單量持續增長，從去年5月開始，線上店日均單量已逾1,000單；去年下半年，一線城市的平均店日均單量破2,000單，低線級城市的平均店日均單量也已接近1,000單；雙11當日的店日均單量更是首次突破2,900單，創造新紀錄。

去年全年B2C業績年增超過80%，B2C總單量較去年同期增長超過60%；截至去年底B2C的用戶數超過6,900萬，活躍用戶數超過1,650萬。

高鑫零售集團主席兼首席執行官黃明端在業績公告中表示，預期今年將是大舉投入的一年，是新業務模式的啟動元年，雖然短期會影響獲利水準，但完全是意料之內、還是值得。

高鑫零售去年積極推展社區團購業務，截至去年底，與菜鳥驛站合作的社區團購業務已在逾36個城市推出，預計今年業務可帶來人民幣30億元以上的貢獻。

對於阿里巴巴已收購集團近36.18%股份，未來是否有進一步計畫，黃明端表示，兩個集團保留著相對的地位，在可預見的未來，阿里巴巴沒有將高鑫私有化的計畫。

高鑫零售去年新開四家大賣場、三家中型超市及24家小型超市，其中新開大賣場及中型超市中有兩家位於華東、兩家位於華北、一家位於東北、兩家位於華南；同時關閉位於華東的三家店。

截至去年底，高鑫零售在大陸共有484家大賣場及六家中型超市，總建築面積約為1,307萬平方公尺，其中約70.4%為租賃門市，29.6%為自有物業門市。