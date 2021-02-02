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石馬桃花逾5萬株 改線上賣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣州市白雲區石馬桃花公園數萬株桃花盛放，吸引市民觀賞。（中新社）
廣州市白雲區石馬桃花公園數萬株桃花盛放，吸引市民觀賞。（中新社）

廣州市白雲區石馬桃花公園數萬株桃花正爭奇鬥豔盛開。這些桃花原本會在粵港澳多地的新春花市上銷售，但因新冠肺炎疫情影響，今年改為以線上銷售為主。當地有關部門正積極安排活動，以幫助花農提升銷量。

中新社報導，廣州石馬桃花歷史源遠流長，已有上百年歷史。此處的桃花以其花蕾多、花朵大、花期長、色澤艶、味幽香的特點，在眾多桃花品種中脫穎而出，聲名遠播海外，故素有「桃花之王」的美譽。

桃花，寓意「行桃花運」。在粵語中，「宏圖」與「紅桃」諧音，因而桃花還有「大展宏圖」之意。而石馬桃花之朵大重瓣、色澤紅豔等特點，更增添了花團錦簇、花開富貴的好意頭，因此在市場非常受歡迎。

但今年受疫情影響，廣州傳統花市減少舉辦，石馬桃花銷售受到衝擊。為幫助花農打開市場，擴大銷路，廣州白雲區均禾街31日在石馬桃花公園安排了新春墟日活動。活動內容包括：創意手工藝體驗、趣味遊園活動、石馬桃花線上銷售。

「由於以往的傳統銷售渠道因疫情停掉了，我們今年有超過5萬株桃花待銷。」均禾街黨工委書記郭惠華表示，新春花市原本是花農重要的銷售市場，也是他們一年最主要的收入來源。疫情下，為了幫助花農走出滯銷困境，均禾街聯合相關部門開通了多個線上銷售平台，通過線上花市、單位團購、電商銷售等，助花農銷售。

疫情 新冠肺炎 電商

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