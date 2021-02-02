看好十四五發展 廈門台商增資擴產

據新華社報導，2021是大陸「十四五」規劃開局之年。在台商投資大陸最活躍城市之一的廈門，台商台企看好新機遇，紛紛表示將持續增資擴產。

廈門台商協會會長吳家瑩說，「十四五」對「登陸」發展的台商而言，是理解和把握大陸未來發展方向的機會，更是一個可以積極參與的機遇。

「新的一年，公司將在大陸投資1億元（人民幣，下同），其中5000萬用於擴大廠房；另外5000萬，將購買自動化設備，持續推進智能製造的更新換代。」鋼宇集團總裁李曜君談及公司發展計畫時說。

鋼宇集團位於廈門海滄的生產基地，2020年雖受疫情影響，鋼宇集團生產的健身器械和戶外烤爐的銷售額同比仍增長70%。李曜君說，公司幾年來推動轉型升級，從代工企業轉型為持有多個自有品牌的企業。「十四五」期間，大陸大健康產業將加快發展，市場需求將進一步釋放。

「今年開始，公司將更加注重健身產品與互聯網結合，打造智能健康運動器材。」李曜君說，大陸所倡導的「雙循環」對鋼宇這樣的外銷企業是很大的機會。該公司線上廣告費投入將增長50%，打開在大陸的知名度，也會在北京、上海、廣州等一線城市打造旗艦店，讓產品更快地走向消費者。

李曜君透露，公司計畫在廈門翔安或漳州長泰新建工廠，擴大生產規模，滿足市場需求。

今年1月，總投資5.4億元的建霖家居廚衛產品線擴產項目在廈門集美奠基。建霖集團總裁陳岱樺表示，預計2022年7月投產的這一項目，將為公司發展增添新的智能製造發展要素，助力廈門市廚衛千億產業鏈發展。

台企建霖家居2020年在大陸上市。「我們希望透過A股市場的資本力量，繼續做強實業基礎和家居能力。」陳岱樺說，廚衛產品線擴產項目是建霖A股募集資金後第一個增資擴產項目，後續還會推動信息化研發中心、 淨水項目的投入、投資。