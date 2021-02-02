房地產經紀人近200萬人 90後逾5成

貝殼研究院1日發布「2020中國房產經紀人發展報告」稱，2020年中國大陸房地產經紀人總數已接近200萬。從年齡方面看，「90後」已成中堅力量。

中新社報導，大陸房地產經紀行業近年來快速發展，基於對大陸137個城市、超21萬經紀人的調研，報告指出，2020年，大陸房產經紀人20至39歲占比約九成左右，「90後」占比過半。

從受教育水平來看，房產經紀人學歷逐年提升。截至2020年，大專及以上經紀人占比為43.29%，其中本科及以上占比17.1%。在北京、上海，本科及以上學歷占比分別達49.57%和61.91%。

從薪資來看，約七成經紀人年收入在10萬元（人民幣，下同）以內。一線城市較高，但也只有五成經紀人年收入能超過10萬元。不過行業內經紀人收入差距巨大。隨著工作年限增長，平均薪酬也會增長。工作1年與工作5年的經紀人相比，年收入超過10萬元的占比從10.85%升至61.92%。

和2017年相比，2020年房產經紀成交服務周期增長1倍。在30個重點城市，每成交一套房平均用時40天；在一線城市，更達到56.5天。平均每套成交房源，必須經過二十餘次帶看。2020年，經紀人人均帶看次數達到72次。

不同於零售或其他服務業，一間房屋從掛牌到成交要經歷委託、匹配、帶看、談判、簽約、審核、貸款、繳稅、登記、交付等多個環節。報告顯示，40%的經紀人每天加班超一個半小時。