大陸百城房價漲 1月漲幅擴大

中指研究院1日發布百城房價指數顯示，2021年1月，大陸百城新房和二手房價格同環比漲幅均有所擴大。1月，大陸100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺15853元人民幣，環比上漲0.37%，漲幅較上月擴大0.12個百分點。同比來看，百城新房均價較去年同期上漲3.56%，漲幅較上月擴大0.10個百分點。

中新社報導，二手房市場出現同樣的趨勢。2021年1月，百城二手住宅平均價格為每平方公尺15542元，環比上漲0.32%，漲幅較上月擴大0.04個百分點。同比來看，百城二手住宅均價較去年同期上漲3.22%，漲幅較上月擴大0.24個百分點。

樓市熱度依然主要集中在珠三角和長三角區域。今年首月，東莞、揚州、金華等新建宅價格環比漲幅居前列；京津冀區域新房價格普遍下跌。與去年同期相比，深圳二手房價同比漲幅超20%；東莞、寧波、淮安、鹽城漲幅在10.0%至20.0%間。

中指研究院指數事業部研究總監曹晶晶指出，1月，長三角、珠三角部分城市市場情緒較高，滬深杭調控緊急加碼，穩房價穩預期。在經歷去年底房企集中推盤後，1月重點城市整體推盤量有所回落，多數城市庫存消化情況一般。部分受疫情影響較為嚴重城市，新房有些打折，價格環比小幅下跌。

曹晶晶認為，受疫情影響，各地倡導「就地過年」，居民就地買房意願可能提升，部分熱點城市房價仍有上漲壓力，更多樓市加碼調控或許已在路上。

上月，一二線城市調控收緊政策頻發。如：上海發布樓市新政，強化限購政策；杭州從住房限購、限售、稅收調節、無房家庭認定標準等方面加強調控；深圳嚴查購房資格；部分城市一些房貸占比偏高、額度緊張的銀行，已收緊個人住房信貸額度，且房貸利率有所上浮。