廣州新房成交 連6月破萬套

新年首月廣州樓市成交表現依然強勁。數據顯示，經歷2020年12月成交高峰後，廣州一手樓總體成交量下滑兩成，但仍成交了超過1萬套。二手房方面則繼續增長，環比微增3.95%。

中新社報導，據網易房產數據中心監控的數據顯示，1月廣州新房成交13721套，環比（與上月相比）下跌20%，但同比（與上年同期相比）2020年1月上升263.47%。這也是自2020年8月以來，廣州新房成交量連續第6個月破萬套。其中增城區共成交4059套，居廣州全市第一。

本月廣州二手房市場交易整體暢旺，網簽套數延續環比增長態勢。據廣州市房地產中介協會統計的數據，1月廣州二手房網簽15724套，環比增長3.95%，同比增幅為87.10%。其中天河區、海珠區、番禺區和增城區成交量靠前，分別為2413套、2091套、2076套和1715套。

值得注意的是，針對熱點城市樓市升溫，近期上海、深圳、杭州已先後推出樓市調控政策，廣州的部分銀行放貸額度也在收緊，出現放貸利率上調、放款排隊現象。1月，廣州市住房和城鄉建設局和廣州市天河區住房建設和園林局也陸續發聲表示將嚴厲打擊各類投機炒房行為。

對於2月市場情況，廣州中原研究發展部預計，雖然距離傳統樓市淡季「春節月」愈來愈近，但今年官方大力倡導「原地過年」，預計今年廣州春節月樓市或將改變過往「低位慣性」，並保持一定成交熱度。另一方面，預計放貸監管趨嚴將會維持一段時間，或將對二手房市場影響較大。