快訊

台中大雅晚間爆槍擊案 多人傷1人生命垂危

合作20年 鼎泰豐第二大股東將賣股

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集團身陷破產危機 海南航空仍有望吸引新投資人

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
海航集團儘管上周宣告破產重整，但旗下公司海南航空營運如常，且有望吸引新投資人。（圖／取自界面新聞）
海航集團儘管上周宣告破產重整，但旗下公司海南航空營運如常，且有望吸引新投資人。（圖／取自界面新聞）

海航集團儘管上周涉及一項破產申請、侵占指控，以及大規模資產減記，但旗下公司海南航空營運如常，且有望吸引新投資人。該公司吸引新投資人之處，在於這家大陸第四大航空公司擁有強大的飛航網絡、品牌價值高、管理團隊經驗豐富、以及採取了多項重整措施。

路透報導，一名海航集團高管表示，包含海南航空在內的各子公司今年將會協商引進戰略投資者。

財新報導指出，潛在的收購者對海南航空擁有強烈意願，但報導並未提及哪些團體可能發起收購，報導稱海南航空將致力於保持獨立性，海南航空是大陸最大民營航空業者。海南航空對潛在投資事宜不予置評。

中國民航大學航空運輸經濟研究所所長李曉津說：「海南航空自身應當沒問題，海南航空很可能繼續運行，但所有權可能會變更。」

海航集團上周五表示，收到海南高級法院通知書，主要內容為，相關債權人因該集團不能清償到期債務，申請法院對集團破產重整。

與全球大部分航空業一樣，海南航空受到新冠疫情的打擊，財務問題讓其境遇更雪上加霜。去年該公司大陸國內旅客周轉量減少一半，該公司估計去年淨虧損人民幣580億到650億元（約新台幣2517.2到2821億元），包含人民幣460億元減值損失。

但仍有專家人士對海南航空在疫情之際爭取投資人的能力，看法較為保守。交通銀行運輸業分析師Luya You指出，在任何更強勁的市場格局中，鑒於海航的網絡和整體需求，可以說它或許相當有吸引力，但疫情明顯已完全顛覆了這種情況。

疫情 人民幣 破產

延伸閱讀

日本飯店龍頭疫情下改做出租公寓 月租約10萬還可包伙食

陸三大航空 去年每天虧4億

陸年後缺工問題 有解

疫情反彈 陸一月製造業PMI下滑

相關新聞

大陸1月新發行基金規模逾2.1兆 創月度史上次高

Wind數據顯示，1月大陸新發行基金規模超過人民幣4,900億元，達4,901.4億元（約新台幣2.1兆元），規模僅次於...

改善營商環境 陸擬5年建高標準市場體系

大陸營商環境在市場准入、競爭、退出及市場監管與開放等方面仍存在明顯缺點，如何拆除「門檻」和「天花板」，使生產、分配、流通...

集團身陷破產危機 海南航空仍有望吸引新投資人

海航集團儘管上周涉及一項破產申請、侵占指控，以及大規模資產減記，但旗下公司海南航空營運如常，且有望吸引新投資人。該公司吸...

回應美匿名報告 陸外交部：搞新冷戰不得人心

美國大西洋理事會日前頒布一份匿名報告試圖策動對大陸冷戰。大陸外交部發言人汪文斌1日在記者會表示，當今世界搞新冷戰和意識形...

小鵬汽車1月銷量創新高 交付連3月刷新紀錄

大陸電動車品牌小鵬汽車1日公布銷售數據，今年1月交付新車6,015輛，再創新高，比去年同期暴增470%，為首次月交付量突...

高鑫零售去年獲利增1.3% 林小海：今年啟動新業務

在大陸以「歐尚」及「大潤發」品牌經營大賣場的高鑫零售去年獲利增1.3%至人民幣28.72億元。高鑫零售執行董事兼大潤發大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。