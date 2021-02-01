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大陸1月新發行基金規模逾2.1兆 創月度史上次高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸1月新發行基金規模達4,901.4億元（約新台幣2.1兆元），為新發行基金月度規模歷史第二高點。新浪網
大陸1月新發行基金規模達4,901.4億元（約新台幣2.1兆元），為新發行基金月度規模歷史第二高點。新浪網

Wind數據顯示，1月大陸新發行基金規模超過人民幣4,900億元，達4,901.4億元（約新台幣2.1兆元），規模僅次於去年7月的人民幣5,389億元，為新發行基金月度規模歷史第二高點。

證券時報報導，權益類基金成為新基金募資主力軍，募資總規模達人民幣4,502.7億元，占新基金募資規模的90%以上。此發行數據超過2015年5月、2020年7月的兩大高點，創下權益類基金月度發行規模的歷史新高。

此外，1月還出現百億基金頻發、多檔基金一日售罄、單只基金創紀錄認購人民幣2,398.5億元等現象。

對於權益類基金史無前例的熱門程度，匯成基金基金研究中心指出，公募基金發展夯、超額收益、A股行情看漲及市場營銷推動等，都是新基金發行火熱的原因。

北京一家銀行系公募基金基金經理指出，權益類基金發行火熱，主要原因是近年來股市出現結構性行情，基於基本面投資的公募基金表現出專業投資價值，加上監管層大力發展權益類基金、居民資產配置向權益市場轉移、大型基金經理長期業績釋放等因素，都為權益類基金大發展創造良好的市場環境。

在權益類基金發展快速背景下，大型基金經理的管理規模，水漲船高。去年底，主動權益基金中管理規模超過人民幣300億元的基金經理就多達45位，合計管理規模已經逾人民幣2兆元，在該類基金中規模占約40%。

雖然權益類基金發行火熱，但是也有多位行業人士提醒，投資者應結合今年宏觀經濟和市場情況，理性參與基金投資，不宜盲目樂觀追逐新基金。

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