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改善營商環境 陸擬5年建高標準市場體系

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸近日印發「建設高標準市場體系行動方案」，提出5大方向、51條具體舉措，預計未來5年這些改革舉措將競相落地。（圖／取自第一財經）
大陸近日印發「建設高標準市場體系行動方案」，提出5大方向、51條具體舉措，預計未來5年這些改革舉措將競相落地。（圖／取自第一財經）

大陸營商環境在市場准入、競爭、退出及市場監管與開放等方面仍存在明顯缺點，如何拆除「門檻」和「天花板」，使生產、分配、流通、消費各環節暢通循環，是創造超大規模市場優勢營商環境的關鍵。大陸1月31日印發「建設高標準市場體系行動方案」（簡稱行動方案），方案從基礎制度、要素市場、環境品質、市場開放、市場監管5方面，提出51條具體舉措，預計未來5年這些改革舉措將逐一落實。

中國政府網刊登的行動方案全文指出，要暢通市場循環、疏通政策堵點、打通流通大動脈，推進市場提質增效，透過五年左右的努力，基本建成統一開放、競爭有序、制度完備、治理完善的高標準市場體系。

大陸國家發改委負責人指出，要看到大陸國內市場體系的基礎制度仍不健全、要素市場發展滯後、市場競爭環境不夠完善、市場內外開放廣度和深度仍需拓展，以及大陸市場監管還不適應經濟社會發展需要。

大陸國家發改委負責人說，以「行動方案」的形式推進，就是為了把大陸中央決策部署轉化為可實施的具體行動，明確責任分工、行動路徑、推進方式，以5年為一個行動周期，進行動態調整，努力做到行動方案「有行動、可行動、能行動，行動能落地、能見效。」

大陸之前公布的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議」（簡稱建議）中，未來5年的主要目標就包括「高標準市場體系基本建成，市場主體更充滿活力，產權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展，公平競爭制度更健全，更高水準開放型經濟新體制基本形成。」

此次頒布的「行動方案」可說是「建議」相關要求的進一步細化。

大陸國家發改委負責人表示，未來要建立推進落實的工作機制，加強對各項行動落實情況的跟蹤分析和協調指導；推進制度建設，加強市場體系基礎制度建設，包括智慧財產權保護、市場准入、公平競爭等基礎性制度，加強能促進市場體系有效運行的現代市場監管機制。

同時，強化示範引領，鼓勵一些具有較好市場體系基礎的大陸地方，率先建設高標準市場體系。

中共

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