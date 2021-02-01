高鑫零售去年獲利增1.3% 林小海：今年啟動新業務

在大陸以「歐尚」及「大潤發」品牌經營大賣場的高鑫零售去年獲利增1.3%至人民幣28.72億元。高鑫零售執行董事兼大潤發大陸首席執行官林小海表示，今年是新業務模式啟動元年，短期內影響盈利水平，期望兩年內業務將重回高速成長。

香港經濟日報報導，高鑫零售去年收入增0.14%至人民幣954.8億元。

林小海表示，未來一年將是新業務模式的啟動元年，集團會在全大陸加速展店速度，預期在今年不同小區外新增200至300家小型超市，並更專注發展核心類目。

首席財務官兼大潤發大陸首席財務官萬伊文指出，去年毛利減少5.4%至人民幣243.4億元。毛利率按年減至25.5%，毛利減少是由於收取的租金收入減少，及產品組合及渠道組合出現變動。

對於阿里巴巴已收購集團近36.18%股份，未來是否有進一步計畫，主席兼首席執行官黃明端表示，兩個集團保留著相對的地位，在可預見的未來，阿里巴巴沒有將集團私有化的計畫。

集團展開社區團購業務，去年底集團與阿里旗下菜鳥驛站合作的社區團購業務，已逾36個城市。集團預計今年業務可帶來人民幣30億以上的貢獻。

林小海表示，「中潤發」會在全大陸加速發展，今年度會拓展30至50家門店，而「小潤發」到目前為止共已有30家，預期會繼續聚焦二、三線城市，預期下年度會有200多家分店。至於飛牛拼團和驛發購，經過兩年的測試，會齊頭並進，快速發展。