快訊

政治魔法師趙少康 還有多少戲法能帶國民黨重返執政？

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣告錯把牛年當馬年？福特中國：感謝指正

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國福特汽車在大陸行銷廣告圖，錯把牛年當馬年，引起網友圍攻。 圖／翻攝自微博
美國福特汽車在大陸行銷廣告圖，錯把牛年當馬年，引起網友圍攻。 圖／翻攝自微博

農曆十二生肖年，是華人特有的文化，不過，美國福特汽車廣告錯把牛年當馬年。福特中國於今（1）日發文聲明，之前關於Mustang Mach-E大陸產的推文創意表述不嚴謹，言辭不精準，在傳播過程中引起了誤解和困擾。虛心接受批評和建議，也衷心感謝監督和指正。

界面新聞報導，1月28日，福特中國官方微博發布一則文章，附圖的廣告文案為「2021中國·馬年」，引發網友紛紛吐槽。隨後，福特補發微博回應稱，福特最知名的「一匹馬」，先鋒純電SUV MUSTANG MACH-E國產元年，簡稱中國馬年。

不過，上述兩條關於馬年廣告的微博均已被刪除。

有網友評論，「牛年馬年還沒弄清楚，就要來賺大陸的錢了」、「古有趙高指鹿為馬，今有福特牛馬不分」、「做牛做馬」。

福特 廣告

延伸閱讀

車用晶片荒／官員層級 拜登上台後最高

高田氣囊有瑕疵！美要求福特召回300萬輛車

沒台積電 福特頭很痛…為何汽車工廠「有訂單」卻被迫停工？

車用晶片短缺效應 奧迪萬名員工放無薪假

相關新聞

廣告錯把牛年當馬年？福特中國：感謝指正

農曆十二生肖年，是華人特有的文化，不過，美國福特汽車廣告錯把牛年當馬年。福特中國於今（1）日發文聲明，之前關於Musta...

高鑫零售去年獲利增1.3% 林小海：今年啟動新業務

在大陸以「歐尚」及「大潤發」品牌經營大賣場的高鑫零售去年獲利增1.3%至人民幣28.72億元。高鑫零售執行董事兼大潤發大...

改善營商環境 陸擬5年建高標準市場體系

大陸營商環境在市場准入、競爭、退出及市場監管與開放等方面仍存在明顯缺點，如何拆除「門檻」和「天花板」，使生產、分配、流通...

大陸去年黃金產量年降3.9% 消費量下滑逾18%

大陸黃金協會1日公布數據顯示，2020年大陸黃金產量為365.3噸，年減產14.8噸，下滑3.9%。其中，山東黃金、紫金...

1月財新大陸製造業PMI降至51.5 創7月新低

疫情期間，大陸經濟雖然持續復甦，但速度放緩。財新網1日公布，今年1月財新大陸製造業PMI（採購經理人指數）下降1.5個百...

買不到晶片，華為接下來怎麼走？這項人事露玄機

大陸通訊設備龍頭華為去年受美國封殺後，陸續傳出造車、賣手機業務等消息，雖然皆被公司否認，但買不到晶片的華為下一步該怎麼走？近期一項人事任命透露玄機，華為消費者業務CEO余承東，將兼任華為雲與計算業務集團負責人。外界解讀，人事調整背後目的是華為對雲業務將更加重視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。