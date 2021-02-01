廣告錯把牛年當馬年？福特中國：感謝指正

農曆十二生肖年，是華人特有的文化，不過，美國福特汽車廣告錯把牛年當馬年。福特中國於今（1）日發文聲明，之前關於Mustang Mach-E大陸產的推文創意表述不嚴謹，言辭不精準，在傳播過程中引起了誤解和困擾。虛心接受批評和建議，也衷心感謝監督和指正。

界面新聞報導，1月28日，福特中國官方微博發布一則文章，附圖的廣告文案為「2021中國·馬年」，引發網友紛紛吐槽。隨後，福特補發微博回應稱，福特最知名的「一匹馬」，先鋒純電SUV MUSTANG MACH-E國產元年，簡稱中國馬年。

不過，上述兩條關於馬年廣告的微博均已被刪除。

有網友評論，「牛年馬年還沒弄清楚，就要來賺大陸的錢了」、「古有趙高指鹿為馬，今有福特牛馬不分」、「做牛做馬」。