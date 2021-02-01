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1月財新大陸製造業PMI降至51.5 創7月新低

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年1月財新大陸製造業PMI下降1.5個百分點至51.5，降至2020年7月以來最低。財新網
今年1月財新大陸製造業PMI下降1.5個百分點至51.5，降至2020年7月以來最低。財新網

疫情期間，大陸經濟雖然持續復甦，但速度放緩。財新網1日公布，今年1月財新大陸製造業PMI（採購經理人指數）下降1.5個百分點至51.5，連續第九個月位於擴張區間，但降至2020年7月以來最低。

財新網報導，此走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致，官方1月製造業PMI為51.3，低於去年12月0.6個百分點，回落至2020年9月以來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年1月製造業總體仍處復甦期，但供給、需求復甦動能減弱，海外需求成為拖累項。生產經營預期指數雖維持在擴張區間，但數值為2020年6月以來的新低，顯示製造業企業家對經濟復甦的持續程度仍有所擔憂。

此外，就業市場的疲弱和通脹壓力的增加不容忽視。今年的關注重點主要是海外疫情持續蔓延的背景下大陸疫情防控的效果，以及海外需求不確定性持續增加的情況下大陸經濟內生動能的培育。

製造業的供給、需求繼續維持擴張，但速度明顯放緩。2021年1月生產指數和新訂單指數分別為過去九個月和七個月的最低值。

海外疫情反覆導致外貿企業訂單減少，對外需造成明顯抑制，當月新出口訂單指數大幅降至收縮區間，創2020年7月以來新低。

受供求增速放緩影響，就業市場繼續承壓。當月就業指數繼續在收縮區間小幅下降，製造業企業在擴張用工方面仍然態度謹慎。調查顯示，製造業企業用工量下降的原因是企業重組或員工自願離職後沒有填補空缺。

疫情 PMI

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