大陸全國人大、政協會議分於3月5日與3月4日召開

「控制了敘事的權力，就控制了歷史...」國際影視矚目的美國日舞影展即將開始，適逢武漢爆發疫情一周年之際，影展裡有一紀錄片格外受到關注——中國旅美女性導演王男栿的最新作品《In the Same Breath》，記錄2020年初混亂與失意交雜的武漢疫情現場，同時也將鏡頭轉向美國，描述相同的場景如何在美國上演，透過對照來諷刺兩國領導人的管理失誤。紀錄片由HBO資助監製，未來也將會在華納媒體的相關平台播放。導演王男栿與這部紀錄片有何特別之處？掌管全球最大電影和娛樂市場的華納，會因為這部紀錄片而被迫放棄中國市場嗎？圖為《In the Same Breath》中，引用2020年1月1日，武漢官方公告８名散佈有關疫情的謠言者已依法被查處，中國多家電視新聞主播異口同聲：「八名散播謠言者被依法查處」。

2021-02-01 09:31