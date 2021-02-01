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大陸全國人大、政協會議分於3月5日與3月4日召開

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸全國兩會舉辦地，北京人民大會堂。（新華網）
大陸全國兩會舉辦地，北京人民大會堂。（新華網）

大陸今年全國兩會（全國人大、全國政協會議）將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。

新華社報導，大陸第十三屆全國人民代表大會第四次會議和政協第十三屆全國委員會第四次會議，將分別於2021年3月5日和3月4日在北京開幕。大陸全國人大常委會辦公廳和全國政協辦公廳今天宣布，歡迎符合兩會疫情防控要求的中外記者屆時參加採訪。

報導說，當前，新冠肺炎疫情全球大流行，大陸疫情總體得到有效控制，但反彈風險絲毫不能忽視，「外防輸入、內防反彈」任務艱巨。為有效防控疫情、共同維護公共衛生與健康，今年兩會的新聞採訪工作將借鑒去年有關做法，作以下安排：

一、邀請部分在京的中外記者採訪會議，不邀請境外記者臨時來京採訪。

二、主要通過網路、視訊、書面等方式進行採訪。

三、兩個會議的新聞中心將充分運用互聯網等技術為中外記者提供服務，積極協助中外記者聯繫採訪。報名截止日期為2月5日。

疫情 北京 全國人大

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