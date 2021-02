大陸全國人大、政協會議分於3月5日與3月4日召開

「控制了敘事的權力,就控制了歷史...」國際影視矚目的美國日舞影展即將開始,適逢武漢爆發疫情一周年之際,影展裡有一紀錄片格外受到關注——中國旅美女性導演王男栿的最新作品《In the Same Breath》,記錄2020年初混亂與失意交雜的武漢疫情現場,同時也將鏡頭轉向美國,描述相同的場景如何在美國上演,透過對照來諷刺兩國領導人的管理失誤。紀錄片由HBO資助監製,未來也將會在華納媒體的相關平台播放。導演王男栿與這部紀錄片有何特別之處?掌管全球最大電影和娛樂市場的華納,會因為這部紀錄片而被迫放棄中國市場嗎?圖為《In the Same Breath》中,引用2020年1月1日,武漢官方公告8名散佈有關疫情的謠言者已依法被查處,中國多家電視新聞主播異口同聲:「八名散播謠言者被依法查處」。

