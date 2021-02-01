文玩市場太火 電商玩家紛搶攻

近年來，愈來愈多年輕人回歸傳統文化，引發強勁消費趨勢。曾經坐地起價的文玩市場，正在被電商玩家入侵。以文玩電商頭部平台天天鑒寶為例，目前平台已經擁有4000萬註册用戶，30萬日活躍用戶，300萬月活躍用戶。

中新社報導，多家文玩電商平台數據顯示，「90後」用戶逐漸成為文玩大潮的中流砥柱。在天天鑒寶平台，20歲至40歲年齡段的用戶占比超七成。這部分用戶學歷高、收入高、消費高，超四成用戶單筆消費額過萬元（人民幣，下同）。

據不完全統計，目前中國大陸市場至少有40至50款文玩電商App，規模和體量各異。在這個兆元級規模的新興市場中，也已跑出不少獨角獸和準獨角獸企業。胡潤研究院測算，目前大陸文玩市場投資規模接近1兆元，10年內有望突破6兆元。

傳統觀點認為，文玩是古老行業，信息不透明、傳播效率低，更讓「圈外人」不敢輕易入圈的是，文玩行業造假花樣不斷翻新，以次充好、以假亂真等亂象不在少數，是門檻高的小眾生意。

在天天鑒寶合夥人楊峻看來，入門難、定價難、鑒定難以及售後產品質量糾紛是文玩行業的痛點。如果能解決這一痛點，文玩電商平台就能「破圈」。

楊峻表示，天天鑒寶用大量新技術和創新功能，為傳統文玩市場開啟新模式。通過免費在線直播鑒定、透明化品控，打破了用戶與商家的壁壘，也讓行業生態朝更健康方向發展。

具體來看，一是藉助電商的打法，將傳統文玩帶上「直播風口」；二是設文玩商品「真鑒定，後發貨」購物流程，幫文玩愛好者「少交學費」，避免假貨交易，品控全程在App端透明直播。

不過，目前看大多數電商平台尚未完全解決文玩交易的假貨痛點。在互聯網投訴平台上，用戶對文玩電商平台的投訴量不在少數。