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四川拚數字經濟 探索6G

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「加速促進經濟社會各領域數字化轉型，打造數字經濟新增長極。」四川省代省長黃強日前在四川省第十三屆人民代表大會第四次會議作政府工作報告，提出「十四五」時期發展目標。

中新社報導，在「十四五」開局之年，四川將加快數字經濟創新發展。建設數字經濟創新發展試驗區，培育5個左右數字經濟發展先導示範區和10個左右數字經濟產業示範園區。

黃強表示，四川將實施數字經濟賦能升級工程，促進5G、大數據、區塊鏈、超高清等新一代信息技術融合傳統產業發展，推動「芯屏端軟智網」全產業鏈發展。

四川將建設成都國家新一代人工智能創新發展試驗區，創建大陸國家工業互聯網一體化發展示範區，推進數字農業試點建設，探索建立6G通信試驗場。

此外，還將打造智慧醫療、智慧康養、智慧交通、智慧文旅、智能空管、普惠金融、網絡視聽等數字應用場景，培育數字應用新業態。建立完善數字經濟統計評價體系，強化數據安全保障。

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