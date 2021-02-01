衝跨境電商 德陽綜試區獲批

四川省政府日前正式印發「中國（德陽）跨境電子商務綜合試驗區實施方案」。德陽是大陸西部重大裝備製造基地，同時擁有外貿強市等優勢；此次獲批跨境電子商務綜合試驗區（簡稱德陽綜試區），德陽將進一步突出開放帶動、改革推動、創新驅動，建立健全跨境電子商務發展新體制、新機制，加快對外貿易轉型升級，助推世界級重大裝備製造基地建設。

跨境電商綜合試驗區由大陸國務院批准設立，對跨越大陸的電子商務貿易活動採用特定的管理模式，給予特殊的政策優惠，以實現更為便利化的跨境電子商務貿易。

據悉，德陽綜試區實施範圍分為線下和線上。線上範圍是德陽跨境電商公共服務平台服務範圍，覆蓋平台登記註冊、備案和開展跨境電商進出口業務的各類市場主體。

線下範圍則包括在德陽全域形成「1+2+7」跨境電商空間布局。「1」即德陽國際鐵路物流港核心發展區；「2」即以天府數谷、德陽經開區為重點，建立跨境電商重點功能協作區；「7」即依託旌陽區、羅江區、廣漢市、什邡市、綿竹市、中江縣、德陽經開區產業優勢，建立跨境電商試點應用區，形成以裝備製造、精細化工、通用航空、食品飲料、農副產品為特色的統籌聯動園區布局。

根據「方案」明確的目標，經過3至5年的改革試驗，德陽將基本形成高效安全監管、線上線下融合、進口出口並舉、服務體系健全、產業鏈條完整的跨境電商產業發展格局，力爭將德陽打造成具有大陸中西部內陸開放特色的跨境電商綜合試驗區，建設成為成渝地區雙城經濟圈跨境電商創新發展示範區和裝備製造等特色商品進出口基地。

到2025年，德陽綜試區累計引進和培育跨境電商企業100家以上，跨境電商交易額超過10億元人民幣。