廣州、深圳、上海 房貸收緊

2021年1月，中國大陸多地傳來房貸額度緊張、利率走高的消息，個別銀行甚至被爆出已經停貸。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，近期廣州、上海等大城市的房貸收緊，大都和信貸集中度政策有關，後續其他城市，尤其是省會城市跟進的可能性較大。

中新社報導，廣州、深圳、上海等多地房屋貸款吃緊，放款時間延長，利率上調也開始出現。據貝殼研究院不完全統計，目前廣州、東莞、中山等城市1月首套、二套房貸利率均有所提升，分別提升15個、20個和10個基點；東莞、杭州等城市有部分銀行短期額度用完而停貸的情況；上海、廣州、杭州、西安及合肥等城市均有銀行房貸額度緊張，放款周期拉長的情形出現。

中原地產首席分析師張大偉表示，目前廣深等部分銀行貸款確實有所收緊，不過大部分情況是「正常接單、放款延長」。多數銀行沒有明顯變化，符合貸款資格的交易還是可以正常貸款。

貝殼研究院對大陸52個城市158家總行、2,957家分行統計顯示，2021年1月房貸利率指數底部微升。其中，首套房貸利率指數95.21，月增上升0.17%；二套房貸利率指數94.92，月增上升0.32%。

房貸收緊背後是部分一二線城市近來房地產熱度持續維持高位。貝殼研究院數據顯示，2021年1月重點18城鏈家二手房實際成交月增約23%，成交絕對水平處在2019年以來月度高位上。市場升溫主要集中在一線城市，一線四城1月成交量月增均在20%以上，北上廣三城月度成交量處於2019年以來高位。

貝殼研究院稱，目前一些城市房貸緊張，有兩 原因：一是2020年，當地購房需求升溫較明顯，城市銀行房貸占比合規壓力較大。二是當地房價上漲較快，或受監管部門指導，控制個人房貸節奏和增速以平抑房價。

專家預計，未來熱點城市商業銀行批貸更加審慎，房貸放款周期將延續拉長趨勢，樓市熱度高城市房貸利率會走高。