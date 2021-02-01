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陸年後缺工問題 有解
大陸官方提倡「就地過年」政策，有望緩解製造業缺工問題，並有助於製造業在過年後快速恢復生產、穩住就業。
盤古智庫高級研究員王靜文表示，近期疫情呈點狀散發趨勢，部分地區的疫情防控措施明顯收緊，對部分行業企業尤其是小企業產生不利影響，企業為確保年後用工、穩崗，也祭出職工彈性休假、就地過年，甚至發放穩崗補貼、消費券和送免費流量等方式留人。
大陸1月製造業PMI調查結果顯示，從業人員指數和供應商配送時間指數均出現較大幅度下滑。企業反映，疫情影響員工正常到崗。
界面新聞報導，民生證券首席研究員溫彬對表示，就地過年政策在一定程度上避免因春節導致的用工荒，使下個月的生產得到保障。
交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智認為，在部分工人選擇就地過年下，PMI下個月仍會得到比較有利的支撐，但也有一些風險點需要關注。
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