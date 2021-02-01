OPPO上海超級旗艦店 關門

大陸高端手機品牌OPPO在上海的全球首家超級旗艦店，昨（31）日傳出熄燈關門。

大陸手機品牌格局再度洗牌，華為被迫退場，小米大舉展店擴張，OPPO則傳出因利潤不斷下降，今年起不得不收縮實體通路，關店自保。

科技媒體DoNews報導，位於上海市中心淮海路商圈的OPPO超級旗艦店，1月底熄燈，2017年耶誕夜開業時，是OPPO全球首家超級旗艦店。

報導指出，2020年起大陸OPPO代理商就陸續關店，原因是店面營收的利潤不斷下降而成本不斷上升。

外界認為，OPPO品牌因為定價高，因此給予代理商一定的補貼，代理商賣出手機的利潤相對比較高，但是隨著小米著重線下市場，OPPO線下通路被瓜分，代理商銷量愈來愈低，利潤也愈來愈少。因此，有愈來愈多的經銷商選擇放棄代理OPPO。

OPPO負責線下的內部員工表示，今年線下店將會進行一定的收縮，關店整併是大勢所趨，但將由線下轉到線上進行零售升級。