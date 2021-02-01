疫情沒完 陸航空業春節商機泡湯

疫情衝擊前所未有，東航集團總經理李養民指出，航空業2020年的艱難程度已超過2008年金融海嘯，然而，凜冬未褪，現在還等不到春天，因為出現病毒變異，所以疫情對航空業的影響還沒觸底，這是第二個冬天了，如果疫情影響再大的話，可能情況會比去年還糟糕。

屋漏偏逢連夜雨，春節原本是民航業旺季，今年初以來多家航空公司針對返鄉航線提前進行最大力度的優惠促銷，包括特惠升艙、貴賓室體驗等。然而，疫情再度升溫，多地零星散發，就在春運開始前一天，「就地過年」一聲令下，今年春節民航客運量再度墜崖急降。

春運首日（1月28日）搭機數據顯示，民航飛行班次8,850班，較2020年春運首日減少46.7%；預計運送旅客54萬人次，較2020年春運首日減少71.2%。民航業還沒有盼到春天來臨。

不少航空公司以「隨心飛」、「客改貨」的方式來自救，然而效果有限。

東方航空表示，2020年公司推出定制包機、周末隨心飛等產品，並推出客機改貨機的新模式。面對疫情衝擊，公司緊密跟蹤市場需求變化，及時調整運力投放，實施嚴格的成本管控措施，確保運營現金流穩定，努力降低疫情帶來的不利影響，雖然公司上下全力以赴拓源增收、降低成本，但受疫情嚴重衝擊，公司2020年度經營業績仍受到重大不利影響。