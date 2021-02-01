陸三大航空 去年每天虧4億

大陸航空業三大巨頭—中國國航、南方航空和東方航空發布去年虧損預警，預告將出現重大虧損，去年幾乎「每天虧掉人民幣1億元（約新台幣4.4億元）」，尤其中國國航預計全年虧損人民幣155億元（約新台幣682億元）最多，三大航合計虧損逾人民幣388.6億元（約新台幣1,710億元）。

此前航空業者最困難的時間是2008年金融海嘯，當年三大航空業者虧損人民幣279億元，去年新冠疫情將使三大航空業虧損金額超過2008年，虧損將創下歷史新高。

據大陸民航局初步統計，去年民航旅客運輸量約下降逾38%，其中，大陸國內航線和國際航線旅客運輸量分別降逾32%和86%。也因此，三大航空公司去年不僅由盈轉虧，而且還是巨額虧損。

中國基金報報導，據三大航2020年度業績預告披露數據顯示，中國國航2020年預虧人民幣135億元至最高155億元，而2019年則獲利64億元；東方航空2020年預虧98億元至最高125億元，2019年則獲利31.9億元；南方航空2020年預虧79億元至最高108.6億元；2019年獲利26.5億元。

合計三大航2020年預估虧金額達最高人民幣388.6億元。相當於每天虧損人民幣1億元。

國航在公告中強調，疫情對中國民航客運運輸市場需求萎縮，國際航線投入降至極低水平，公司經營面臨前所未有的困難和挑戰，整體收入規模大幅下降。2020上半年淨虧損增逾人民幣94.4億元，下半年虧損才逐步收窄。

南航公告2020年全年運力（可利用座公里）和收入客公里分別下降37.59%和46.15%，其中，國際航線運力投入下降80.6%，收入客公里下降84.8%大幅下滑。

除了三大航之外，春秋航空、吉祥航空也陸續發布業績預虧公告。