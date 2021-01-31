海南新增2離島免稅店 競合「把蛋糕做大」

海南31日新增兩家離島免稅購物店—海控全球精品（海口）免稅城一期、深圳免稅海口觀瀾湖免稅城。至此，海南共有5家經營主體的9家離島免稅店在營。

中新社報導，海控全球精品(海口)免稅城由海南省發展控股有限公司旗下的全球消費精品（海南）貿易有限公司開設，海口觀瀾湖免稅城由深圳市國有免稅商品(集團)有限公司全資設立。 海南離島免稅購物新政自2020年7月1日起實施後市場持續火爆。

官方數據稱，島內免稅店全年實際銷售額超過320億元（人民幣，下同），較2019年實現倍增。今年將落地免稅購物「郵寄送達」、本島居民「離島寄存、返島提取」和免稅購買進境商品等政策，力爭免稅銷售突破600億元。

隨著政策逐步深化，行業競爭不可避免。海控全球精品（海口）免稅城一期與中免集團旗下cdf海口市內免稅店分屬同一家購物綜合體內不同區域。

「海南離島免稅市場各企業是『競合』關係。」海南省發展控股有限公司副總經理楊軍表示，海南定位國際旅遊消費中心，各品牌要找準市場定位錯位競爭，同時合作把離島免稅蛋糕做大，吸引境外消費回流。

從各免稅店的經營特色也可看出差異化存在，如海控全球精品(海口)免稅城以精品為主導，中服三亞國際免稅購物公園以康養旅遊為特色，三亞海旅免稅城計畫面向年輕消費群體打造潮流空間，深圳免稅海口觀瀾湖免稅城依託觀瀾湖旅遊度假區，主打全球高端免稅商品。