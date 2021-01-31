陸多地房貸收緊 樓市熱度恐降

大陸多地近日傳來房貸額度緊張、利率上浮消息，個別銀行甚至被曝出已經停貸。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，近期廣州、上海等城市的房貸收緊，多與信貸集中度政策有關。後續其他城市，尤其是省會城市跟進的可能性較大。

中新社報導，據貝殼研究院不完全統計，目前廣州、東莞、中山等城市1月首套、二套房貸利率環比均有所提升，分別提升15個、20個和10個基點；東莞、杭州等城市有部分銀行短期額度用完而停貸的情況；上海、廣州、杭州、西安及合肥等城市均有銀行房貸額度緊張，放款周期拉長的情形出現。

中原地產首席分析師張大偉表示，目前廣深等部分銀行貸款確實有所收緊，不過大部分情況是「正常接單、放款延長」。多數銀行沒有明顯變化，符合貸款資格的交易還是可以正常貸款的。

貝殼研究院對大陸52個城市158家總行、2957家分行統計顯示，2021年1月房貸利率指數底部微升。其中，首套房貸利率指數95.21，環比上升0.17%；二套房貸利率指數94.92，環比上升0.32%。

房貸收緊的背後是部分一二線城市近來房地產熱度持續維持高位。貝殼研究院數據顯示，2021年1月重點18城鏈家二手房實際成交環比增加約23%，成交絕對水平處在2019年以來月度高位上。市場的升溫主要集中在一線城市，一線四城1月份成交量環比增幅均在20%以上，北上廣三城月度成交量處於2019年以來高位。

貝殼研究院分析稱，目前一些城市房貸緊張，主因有兩方面：一是2020年，當地購房需求升溫較明顯，城市銀行房貸占比合規壓力較大。二是當地房價上漲較快，或因此受到監管部門指導，控制個人房貸的節奏和增速以平抑房價。

專家預計，未來熱點城市商業銀行批貸更加審慎，房貸放款周期將延續拉長趨勢，樓市熱度高的城市房貸利率會走高。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，如果後續貸款額度持續受管控，貸款發放周期拉長，這將意味著交易節奏放緩，樓市交易量也會下降。