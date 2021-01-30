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香港去年GDP衰退6.1% 跌幅創歷年之最

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港經濟已連續兩年負增長，去年GDP年比更衰退6.1%，跌幅創歷年之最。法新社
香港經濟已連續兩年負增長，去年GDP年比更衰退6.1%，跌幅創歷年之最。法新社

曾經的「東方之珠」，如今已經蒙塵。香港特區政府統計處29日公布，香港2020年GDP年比下跌6.1%，不僅是1961年有記錄以來最大年度跌幅，香港經濟也已連續兩年陷入衰退。

受反送中運動影響，香港2019年GDP衰退1.2%，為香港2009年以來首度出現經濟負增長。

根據港府統計處官網新聞稿，港府發言人表示，香港經濟在2020年第4季繼續復甦，但受本地第四波疫情影響，復甦步伐緩慢。

經季節性調整後按季比較，香港繼去年第3季GDP反彈2.7%後，在第4季微幅增長0.2%。但年比數據，香港去年第4季GDP仍下跌3.0%，略優於第3季3.6%的跌幅。

新聞稿稱，由於香港社會已經恢復穩定，因此去年經濟嚴重收縮主要是源自2019冠狀病毒病的衝擊。與消費和旅遊相關行業，如住宿、膳食服務和零售等受疫情重創，其收縮幅度遠超整體經濟。

反觀金融市場活動仍保持暢旺，與貨物進出口相關的活動近期亦明顯加快。因此，香港要達到全面經濟復甦，疫情盡早受控至關重要。

港府預期，香港經濟今年全年將會恢復正成長，但上半年仍具挑戰，復甦的程度及速度受多項不確定因素影響，尤其是與疫情相關的不確定性。

此外，大陸經濟勢將進一步增強，可望為香港出口提供支持，但其他主要經濟體的復甦步伐將視當地大規模疫苗接種計劃能否取得成功。

香港 疫情

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