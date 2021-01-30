SK海力士與大連簽署備忘錄 推進收購英特爾大連晶片廠

中國大陸的超級富豪俱樂部「泰山會」近日傳出解散，原因外界霧裡看花，有傳是馬雲曾為會員，讓外界聯想「泰山會」的解散可能與馬雲「出事」相關。其實，馬雲當時加入「泰山會」，並非是當中的焦點，在一眾會員中只是「小老弟」，也曾因缺席會議多次被罰款。而真正具有馬雲色彩的是「江南會」，神秘更帶有江湖色彩，會上規定會員不論身在何方，有困難必須要出手相助。

2021-01-30 07:10