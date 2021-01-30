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SK海力士與大連簽署備忘錄 推進收購英特爾大連晶片廠

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
SK海力士與大連市政府簽署合作諒解備忘錄，共同推進SK海力士對英特爾大連晶片廠的收購。路透
SK海力士與大連市政府簽署合作諒解備忘錄，共同推進SK海力士對英特爾大連晶片廠的收購。路透

總部位在韓國半導體企業SK海力士與大連市政府29日透過視頻，簽署合作諒解備忘錄，共同推進SK海力士對英特爾大連晶片廠的收購，以及後續在大連的新投資項目。

新華社報導，去年SK海力士正式宣布將收購英特爾NAND快閃記憶體及存儲業務。該收購包括在大連金普新區的英特爾大連晶片廠。

根據合作諒解備忘錄，SK海力士收購英特爾大連晶片廠後，將繼續進行投資與建設，大連市政府將為大連晶片廠的順利交接與過渡提供必要支持。此外，SK海力士將與大連市政府在更廣泛的領域進行合作，包括建立大連資訊技術產業創新生態系統和產業集群等。

報導指，英特爾大連廠於2010年投產。2015年英特爾宣布投資55億美元，升級大連廠為非易失性存儲技術製造基地。2018年9月，英特爾大連廠非易失性存儲二期項目投產。

快閃 半導體 韓國

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