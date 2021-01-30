陸官媒：看好十四五新機遇 廈門台商增資擴產

今年是大陸「十四五」規劃開局之年，新華社報導，廈門台商看好新機遇，紛紛表示將持續增資擴產。

儘管受到新冠疫情衝擊，鋼宇集團生產的健身器材和戶外烤爐，去年銷售額年增達70%。公司總裁李曜君表示，公司今年將在大陸投資人民幣1億元，其中5,000萬用於擴大廠房；另外5,000萬將購買自動化設備，持續推進智慧製造的更新換代。

李曜君說，公司幾年來持續推動轉型升級，從代工企業成功轉型為持有多個自有品牌的企業。他認為，十四五期間，大陸大健康產業將加快發展，市場需求將進一步釋放，大健康與其他產業的融合發展前景廣闊。

李曜君認為，大陸宣導的「雙循環」，對鋼宇這樣的外銷企業是很大的機會，今年開始，公司將更加注重健身產品與互聯網結合，打造智慧健康運動器材。他透露，公司計畫在廈門翔安或漳州長泰新建工廠，擴大生產規模，滿足市場需求。

此外，公司線上廣告費投入將增長50%，打開產品在大陸國內的知名度，也會在北京、上海、廣州等一線城市打造旗艦店，透過線上、線下的整合行銷機制，讓產品更快地走向消費者。

今年1月，總投資人民幣5.4億元的建霖家居廚衛產品線擴產項目，在廈門集美奠基。建霖集團總裁陳岱樺表示，預計2022年7月投產的此一項目，將為公司發展增添新的智慧製造發展要素，有助於廈門市廚衛千億產業鏈發展。

建霖家居去年在A股上市，陳岱樺表示，廚衛產品線擴產是建霖A股募集資金後，第一個增資擴產項目，後續還會推動資訊化研發中心、淨水項目的投資。

他表示，建霖家居在深耕大陸市場的同時，還將積極拓展國際市場，尤其是一帶一路沿線市場。

廈門台商協會會長吳家瑩稱，「十四五」對台商而言，是理解和把握大陸未來發展方向的機會，更是一個可以積極參與的機遇，大陸經濟持續向好、穩定增長的態勢不會改變，大陸市場前景只會越來越好。