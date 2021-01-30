大陸第四大航空集團—海航宣布破產重整

曾擠身全球前500大企業，同時也是海南省最具代表性企業、大陸第四大航空集團的海航集團，29日正式宣告破產重整。據悉，海航集團負債超過新台幣3兆元。但進入破產重整後，海航集團的航空本業正常營運將不受影響。

海航集團29日公告，收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，相關債權人因海航集團不能清償到期債務，申請法院對海航集團破產重整。

海航集團稱，「將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作，支持法院依法保護債權人合法權益，確保企業生產經營順利進行。」

大陸證券時報旗下新媒體《券商中國》指出，所謂「破產重整」，是指當企業資不抵債時，可向法院申請破產重整。一旦申請獲准，債權人就不能再向破產企業催逼債務。

法律也允許由同一企業管理層向債權人提出重整方案，延期歸還債務，停止發放股息，暫停支付債務本金，只支付利息，削減無擔保的債權。

報導指出，進入「破產重整」將減輕企業的債務負擔和資金壓力，相當於給了企業一個重生的機會。

因陷入債務危機，海航集團並未公布2019年和2020年財報。截至2019年上半年的數據，海航集團總資產人民幣9,806億元，總負債7,067.3億元（約新台幣3兆400億元）。當時的資產負債率為72％。

海航集團成立於1993年，根據官網介紹，海航集團旗下參控股航空公司14家，參與管理機場13家，機隊規模近900架；開通大陸國內外航線約2,000條，通航城市200餘個，年旅客運輸量逾1.2億人次。

除航空業外，海航集團之後也跨足旅遊、地產、零售、金融、物流、船舶製造、科技等行業，集團規模一度達到人民幣上兆元。《券商中國》指出，海航集團旗下上市公司眾多，A股控股和參股就有10餘家，另還有數家港股上市公司和10餘家新三板掛牌公司。

海航集團旗下上市公司主要有：海航控股、海航投資、海航基礎、海航創新、渤海租賃、供銷大集等。

海航集團之所以會陷入破產重整的困境，與海航集團早些年瘋狂擴張，不斷在海外「買買賣」有很大的關係。

主要包括：2015年以約人民幣175億元收購瑞士國際空港服務有限公司，2016年孫公司以100億美元收購美國CIT Group的飛機租賃業務，同年又以65億美元收購希爾頓全球酒店集團。

2017年海航以約4.6億美元向澳新銀行（ANZ）收購紐西蘭資產融資業務UDC Finance，並於當年入股德意志銀行與全球最大免稅品零售商Dufry AG等。

海航集團當時瘋狂對外投資、併購曾引發質疑，背後是否涉及不法。最顛峰時期，海航集團旗下子公司、孫公司估計超過2,000家。

《券商中國》指出，根據相關公司的公告，海航集團目前的債權人包括：海南銀行、長安銀行、金元證券、中國華融等7家金融機構和20餘家企業。