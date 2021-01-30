大陸新增52例新冠確診 上海再傳2本土病例

根據大陸國家衛健委通報，中國大陸29日報告新增確診病例52例，其中境外輸入病例16例，本土病例36例。本土病例分別為黑龍江27例，吉林5例，上海2例，北京1例，河北1例。

上海在連續兩天本土零確診後，29日又新增2例本土疫情，均為早前確診病例的密切接觸者，1人常住黃浦區，1人常住寶山區。北京確診病例則在早前傳出疫情的大興區天宮院街道融匯社區。

截至29日24時，大陸現有確診病例1,711例，其中重症病例78例。

另，大陸29日還報告新增無症狀感染者16例，其中境外輸入8例。