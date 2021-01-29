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史上第一次 大陸油價六連漲

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
市民在加油站內為小汽車加油。圖／取自中新網
市民在加油站內為小汽車加油。圖／取自中新網

大陸國內油價迎來史上首個六連漲。據大陸國家發改委通知，自29日24時起，每噸汽油上調人民幣75元（約新台幣324元），每噸柴油上調70元（約新台幣302元）。本次調價是現行調價機制自2013年春天執行以來，首次出現六連漲。

中新社網導，據機構測算，折合每升89號汽油上調人民幣0.06元（約新台幣0.26元），92號汽油每升上調0.06元，0號柴油每升上調0.06元。以普通轎車50L油箱計算，加滿一箱油多花人民幣3元（約新台幣13元）左右。

在全球新冠疫情形勢日益嚴峻，並導致多國旅運受限，使原油需求前景受到抑制，但美國擬推出1.9兆美元抗疫紓困重大刺激計畫、伊拉克計畫削減石油產量等消息，讓油價獲得一定上漲動力，國際原油期貨價格維持窄幅震盪走勢。

大陸油價下一次調價的時間是2月18日24時。

展望後市，卓創資訊分析師孟鵬表示，下一輪計價周期，原油變化率將以負值開局，但對應的成品油零售限價下調幅度較小，成品油限價調整方向存在較大不確定性。

隆眾資訊成品油分析師李彥則認為，下一輪成品油調價開局將呈現下行的趨勢，幅度在每噸人民幣10元（約新台幣43元）左右。目前來看，美國新版經濟刺激法案很大機率將延遲推出，加上歐美疫苗接種進度不及預期，國際油價承壓，預計下一輪大陸成品油降價的機率較大。

人民幣 油價 疫情

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