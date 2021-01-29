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陸商務部：大陸消費市場預計未來幾年超過美國
大陸商務部副部長錢克明29日表示，中國大陸已成為全球第二大消費市場，預計未來幾年就會超過美國。
路透報導，大陸人均GDP連續兩年超過1萬美元。去年社會消費品零售總額達人民幣39.2兆元，最終消費占GDP比重54.3%，消費仍是經濟穩定運行的「壓艙石」。其中，汽車銷量連續12年全球第一。實物商品網上零售額年增14.8%，連續8年成為全球第一大網路零售市場。
錢克明稱，2020年面對嚴峻複雜的國際形勢，特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊，大陸穩住外貿外資基本盤，推動消費回升，取得多雙邊經貿關係新突破，實現商務發展回穩向好、好於預期，為全面建成小康社會作出積極貢獻。
大陸去年經濟增長2.3%，GDP達到人民幣101.6兆元，約14.7兆美元，穩居世界第二，占世界經濟的比重預計達17%左右。
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