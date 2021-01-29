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北京：大陸已成全球第二大消費市場 預計幾年後超美

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為海南省海口市一家市區免稅店元旦當天湧入的購物人潮。中新社
圖為海南省海口市一家市區免稅店元旦當天湧入的購物人潮。中新社

大陸商務部副部長錢克明表示，中國已成為全球第二大消費市場，預計未來幾年就會超過美國。

綜合港媒報導，大陸商務部今年1月發布「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」，對此大陸商務部綜合司司長儲士家說，中方一貫堅持獨立自主對外政策，堅持互相尊重主權，互不干涉內政，平等互利等國際關係等基本準則，反對以單邊制裁損害他人正常合法權益。

儲士家指，中國大陸頒布有關辦法，目的為保護中國公民或其他組織合法權益，維護正常跨國經貿往來。

大陸商務部外資司司長宗長青則預計，大陸對外資吸引力不變，產業配套、人力資源等各方面綜合競爭優勢都不會因此而改變，且絕大多數外商長期在大陸投資的信心不會改變。

大陸外貿司副司長張力則說，從近期調研來看，2021年外貿形勢依然複雜嚴峻，近一段時間外貿企業在海運物流、匯率、用工、原材料各方面感受到不小壓力。大陸商務部正會同交通部、發改委等做好提升海運運力、提高中歐班列運輸效率、增加貨櫃供應、提高貿易便利化水平等方面，推動國際物流的暢通運轉。

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