大陸將設「全國集成電路標準化技術委員會」應對封鎖

大陸工信部28日發布「全國集成電路標準化技術委員會籌建公示」，海思半導體、中芯國際、中興微電子等半導體業者，以及騰訊、中國移動、小米等科技大廠，聯手數家大陸科研院所、高等院校及檢測認證機構，以及集成電路大基金，將共同籌建大陸第一個「全國集成電路標準化技術委員會」，以完成集成電路產業標準制修訂工作。

《經濟觀察報》指出，「這象徵中國開始統籌化地推進集成電路標準化工作」。在大陸多家集成電路企業被列入美國實體清單後，國際上很多技術標準組織都無法與其合作，讓北京當局和大陸集成電路產業真正意識到，積極參與國際標準化工作的重要性，而缺乏標準也一直是大陸半導體產業的「短板」之一。

為廣泛聽取社會各界意見，工信部將籌建申請材料予以公示，截止日期為2021年2月27日。根據籌建申請書顯示，「全國集成電路標準化技術委員會」將負責大陸集成電路專業領域內標準化的技術歸口工作，制修訂的標準是國際性質的。

「全國集成電路標準化技術委員會」秘書處計畫設在中國電子技術標準化研究院，該研究院是工信部直屬事業單位，是大陸從事電子信息技術領域標準化的基礎性、綜合性研究機構。

該委員會的成立目標是建構一個明確的集成電路標準體系框架，業務範圍包括在設計、研製、生產和應用中涉及的大陸國家標準、行業標準，為其他專業標準化委員會和技術組織制定相應的產品/行業相關的集成電路標準提供標準支持。

《經濟觀察報》引述一名業內人士看法指出，委員會一方面是管理維護集成電路產業相關的標準體系，另外一方面是組織大陸國內力量深度參與國際標準化工作。

籌建申請書指出，集成電路作為信息產業的基礎和核心，在國民經濟和社會發展中占有舉足輕重的地位，是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。建立一個自主創新能力不斷提高、產業規模不斷擴大的集成電路產業體系，對促進新興產業快速發展、支撐國家信息化建設，促進國民經濟和社會持續健康發展具有重要的意義。

籌建申請書顯示，該委員會委員將來自大陸集成電路設計、製造、封裝、測試、材料、設備、應用等主要單位，不少於50人，設置主任委員和秘書長各1名，副主任委員4名，副秘書長2-4名。