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境外資產繼承須知／境外資產繼承須知

經濟日報 / 蕭志揚（精博國際顧問副總經理）

過去大多數國人的資產都在境內，面臨到資產時只需注意到國內遺產稅法相關規定，繳納遺產稅。但現今網路科技的進步及全球化觀念的普及，跨境資產持有已十分普遍。境外的資產傳承，除了應該做國內遺產稅的申報繳交外，也需注意資產所在地相關的稅負規定。

舉例而言，若國人在美國境內持有房地產，當持有者過世，繼承者除了針對此筆美國不動產合併國內遺產申報國內遺產稅外，也需在美國申報遺產稅，且非美籍人士在美國的遺產免稅額僅有6萬美元。

相同的狀況，如果是以境外公司持有此筆美國不動產，同樣面臨到繼承狀況時，繼承者需就境外公司的股權價值申報遺產稅，該筆美國不動產不須辦理繼承程序。

上述是以不動產為例子，相同地，由自然人直接持有國外實體公司或工廠的股權。一旦發生繼承的狀況，繼承者也需面臨台灣及被投資所在國兩方的遺產稅申報，且辦理繼承程序往往曠日廢時，國外實體公司或工廠會因股東不明，無法正常執行股東權利，使公司經營陷入停滯風險。

隨著時代變遷，持有境外資產者日漸普遍，其中更有越來越多的人選擇以境外公司間接持有境外資產，此時境外公司的合法性、有效性就十分重要。在現今法令更迭頻繁下，一個隨時能提供最新、正確訊息的代辦單位，才是境外公司使用者合法操作的最佳保障。

諮詢電話（02）8732-9797。

遺產稅 股東

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