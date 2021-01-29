今年是大陸官方第一次宣導就地過年，對經濟影響有多大？專家分析，就地過年可能會使傳統春節假期高消費、低生產的特徵被打破。三受益行業為居家必需、醫藥防疫、線上教育娛樂。

第一財經報導，工信部運行監測協調局局長黃利斌26日表示，就地過年對工業是正向的促進和拉動。國家發改委發言人趙辰昕表示，今年是大陸第一次宣導就地過年，影響是多方面的，例如人們會考慮到對長途旅遊、交通運輸及住宿餐飲等行業產生一些影響。

財信證券首席經濟學家伍超明認為，就地過年大幅降低疫情感染風險，有利於穩定企業信心，維持正常的生產經營計畫，將很大機率緩解往年春節前後生產和投資活動雲霄飛車的現象。此外，就地過年有利於春節期間人員流動對生產活動的影響，部分緩解用工荒問題，企業開工季與復工成本有望顯著降低，工業生產、投資增速有望維持高點。

中國民生銀行首席研究員溫彬認為，工人在當地過年，有利企業維持假期正常生產，對於緩解用工荒、滿足節後用工需求有積極影響。