人行官員:人民幣有升值空間

中國人民銀行金融研究所所長周誠君發表「人民幣升值趨勢與政策思考」文章，認為人民幣匯率仍有升值空間，他建議對人民幣匯率波動提高容忍度，更多交給市場決定。

這是人行對疫後人民幣匯率走勢的最新表態。人民幣兌美元中間價昨調貶180個基點，報6.4845；在岸人民幣兌美元即期匯率下午報收6.4758，貶值了87個基點。

對於人民幣是否進入上升通道的問題，周誠君在《國際經濟評論》2021年第2期撰文指出，綜合貨幣相對購買力、經常項目盈餘、人民幣國際使用，以及資本和金融項目下產生的外匯對沖交易、流動性管理等匯率決定因素的分析，他判斷在當前國際及大陸國內經濟金融形勢下，人民幣匯率還有進一步升值空間。

他認為，在大陸加大金融雙向開放、經濟高品質發展和推動形成雙循環新發展格局的背景下，應更加重視人民幣國際化和人民幣匯率形成機制對大陸經常項目國際收支，以及相應的供應鏈調整和產業結構升級的影響。

周誠君研判，短期內人民幣匯率可能在7的水準上達到一定程度的均衡，也可能在6的水準上達到一定程度的均衡，當然也不排除在其他合適的水準上。而從長期看，仍然是相對購買力發揮決定性作用，還需要有更長的期限來觀察經常項目盈餘是否已經真正達到穩定水準。

他指出，在戰略認識和頂層設計上，要讓處在大陸供應鏈、產業鏈上的國家和地區和大陸一起共同承擔人民幣匯率升值的成本和風險，當人民幣成為這些國家和地區的「貨幣錨」，這些國家的貨幣就跟人民幣一起升值、一起波動，一起承擔人民幣升值所造成的成本和風險。

周誠君認為，人行對於下一步的人民幣匯率的形成和走勢，一定要秉持開放的態度，對人民幣匯率波動提高容忍度，更多放手讓外匯市場決定人民幣匯率。