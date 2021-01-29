大陸負債率 逼近警戒紅線

大陸財政部昨（28）日公布，2020年底的地方債務率（財務餘額與政府財政能力比）超過97%，負債率（債務餘額與GDP之比）為45.8%，接近警戒紅線60%的下限，「今年恐進入警戒區間」。最新統計，2020年債務缺口高達人民幣46.55兆元（約新台幣204.8兆元）。

財政部28日召開2020年財政收支情況網上新聞發布會，統計顯示，大陸地方債務去年底人民幣25.66兆元，加上中央政府債務餘額人民幣20.89兆元，大陸全國政府債務餘額人民幣46.55兆元。

經濟專家分析稱，今年大陸可能不設經濟增長目標，為連續第二年，因擔心設立目標會鼓勵各省增加債務。

大陸財政部表示，按大陸國家統計局公布的2020年GDP初步核算數人民幣101.6兆元計算，政府債務餘額與GDP之比為45.8%，低於國際通行的60%警戒線，風險總體可控。

但需注意的是，地方政府償債壓力愈來愈大，風險增高。和訊網報導，大陸財政部政府債務研究和評估中心副主任薛虓乾分析，地方債務率接近警戒區間下限，今年可能要進入警戒區間。從專項債券償債資金來源看，目前償債來源規模不足，需嚴格防控債務風險。

去年疫情肆虐，大陸經濟逆勢增2.3%。路透報導，分析預估，今年大陸經濟將有望大幅反彈8.4%。不過，有消息稱，大陸政策制定者擔心將經濟增長目標掛鉤，可能鼓勵地方政府追求更高的經濟增長，這反過來會導致為了實現目標，債務出現不健康的增長。因此今年將取消設定經濟目標。

大陸財政部強調化解隱性債務風險，下一步，按照「開好前門、嚴堵後門」的思路，加強與分工合作和監管，進一步完善地方政府規範舉債融資機制，抓實化解隱性債務風險工作。

具體操作，一是持續完善法定債務管理，保持宏觀槓桿率基本穩定。兼顧穩增長和防風險需要，合理確定政府債券規模，保持適度支出。堅持「資金跟項目走」原則，適當放寬發行時間限制，合理擴大使用範圍，提高債券資金使用績效。

二是持之以恆防範化解隱性債務風險。堅決遏制隱性債務增量，對各類新增隱性債務行為，問責一起，終身問責；穩妥化解隱性債務存量，完善常態化監控、核查、督查機制，對各類隱性債務風險隱患做到早發現、早處置。