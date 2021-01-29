聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸負債率 逼近警戒紅線

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
大陸財政部昨天公布，2020年政府債務缺口高達人民幣46.55兆元（約新台幣204.8兆元），財政赤字也高達人民幣6兆2,693億元。（路透）
大陸財政部昨天公布，2020年政府債務缺口高達人民幣46.55兆元（約新台幣204.8兆元），財政赤字也高達人民幣6兆2,693億元。（路透）

大陸財政部昨（28）日公布，2020年底的地方債務率（財務餘額與政府財政能力比）超過97%，負債率（債務餘額與GDP之比）為45.8%，接近警戒紅線60%的下限，「今年恐進入警戒區間」。最新統計，2020年債務缺口高達人民幣46.55兆元（約新台幣204.8兆元）。

財政部28日召開2020年財政收支情況網上新聞發布會，統計顯示，大陸地方債務去年底人民幣25.66兆元，加上中央政府債務餘額人民幣20.89兆元，大陸全國政府債務餘額人民幣46.55兆元。

經濟專家分析稱，今年大陸可能不設經濟增長目標，為連續第二年，因擔心設立目標會鼓勵各省增加債務。

大陸財政部表示，按大陸國家統計局公布的2020年GDP初步核算數人民幣101.6兆元計算，政府債務餘額與GDP之比為45.8%，低於國際通行的60%警戒線，風險總體可控。

但需注意的是，地方政府償債壓力愈來愈大，風險增高。和訊網報導，大陸財政部政府債務研究和評估中心副主任薛虓乾分析，地方債務率接近警戒區間下限，今年可能要進入警戒區間。從專項債券償債資金來源看，目前償債來源規模不足，需嚴格防控債務風險。

去年疫情肆虐，大陸經濟逆勢增2.3%。路透報導，分析預估，今年大陸經濟將有望大幅反彈8.4%。不過，有消息稱，大陸政策制定者擔心將經濟增長目標掛鉤，可能鼓勵地方政府追求更高的經濟增長，這反過來會導致為了實現目標，債務出現不健康的增長。因此今年將取消設定經濟目標。

大陸財政部強調化解隱性債務風險，下一步，按照「開好前門、嚴堵後門」的思路，加強與分工合作和監管，進一步完善地方政府規範舉債融資機制，抓實化解隱性債務風險工作。

具體操作，一是持續完善法定債務管理，保持宏觀槓桿率基本穩定。兼顧穩增長和防風險需要，合理確定政府債券規模，保持適度支出。堅持「資金跟項目走」原則，適當放寬發行時間限制，合理擴大使用範圍，提高債券資金使用績效。

二是持之以恆防範化解隱性債務風險。堅決遏制隱性債務增量，對各類新增隱性債務行為，問責一起，終身問責；穩妥化解隱性債務存量，完善常態化監控、核查、督查機制，對各類隱性債務風險隱患做到早發現、早處置。

債務 財政部

延伸閱讀

陸商務部：大陸成俄國農產品與肉類第一大出口市場

指牛為馬？「福特中國」農曆年宣傳海報鬧出大烏龍

大陸通過「海警法」 陸委會：凸顯中共擴張企圖

中國政府2020年債務大增 負債率45.8%

相關新聞

大陸負債率 逼近警戒紅線

大陸財政部昨（28）日公布，2020年底的地方債務率（財務餘額與政府財政能力比）超過97%，負債率（債務餘額與GDP之比...

90後女台青 貴州開啟甜蜜事業

剛過去的2020年，對於「90後」台青黃婉菁來說意義重大，不僅在貴州與心愛的人領了結婚證，還完成了自己的夢想—開甜品店。

區塊鏈測評標準 湖南實施

湖南省市場監督管理局28日透露，其發布的中國大陸首批區塊鏈安全技術測評地方標準在湖南正式實施，包括「區塊鏈共識安全技術測...

海峽組合開民宿 王佳淩投身鄉村振興

「我們這『一畝三分地』，一分種菜、一分種花、一分種果，剩下一畝種友善。」說起自己打理的「兩個媽媽」民宿，來自台北的王佳淩...

西門子能源深圳創新中心 揭牌

西門子能源深圳創新中心28日在深圳揭牌，將設立智慧能源創新實驗室、先進燃機創新實驗室、綠色氫能創新實驗室等三大創新實驗室...

人行官員:人民幣有升值空間

中國人民銀行金融研究所所長周誠君發表「人民幣升值趨勢與政策思考」文章，認為人民幣匯率仍有升值空間，他建議對人民幣匯率波動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。