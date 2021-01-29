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華為余承東 監管雲業務

經濟日報 / 記者林則宏／綜合報導
華為消費者業務CEO余承東將兼管華為雲端業務。（路透）
華為消費者業務CEO余承東將兼管華為雲端業務。（路透）

大陸通訊設備大廠華為啟動新一輪人事調整，其中最受矚目的是華為消費者業務CEO余承東，監管華為雲端業務。證券時報旗下新媒體《券商中國》稱，華為這次人事調整，是為了強化以手機為入口的「端」與雲計算的協同，將華為核心能力進一步整合，促進應用生態發展。

報導稱，余承東將兼任華為雲與計算BG總裁、雲與計算BG行政管理團隊主任、Cloud BU總裁、Cloud BU行政管理團隊主任。

華為雲與計算BG（Cloud & AI BG）包括雲、計算（服務器等）、存儲與機器視覺等多條產品線，去年1月14日升級為華為第四大BG（Business Group，事業群），與運營商BG、企業BG、消費者BG並行，此次調整主要涉及BG和Cloud BU（Business Unit，事業部）。

報導稱，年初華為內部社群公布創辦人任正非的講話，任正非提出，華為要聚焦戰略重點，繼續做減法，而華為雲要全力以赴，抓應用生態建設，像亞馬遜一樣建立大生態。任正非指出，「沒有應用，華為雲就可能死掉。」

任正非表示，阿里雲、騰訊雲、AWS推出愈來愈多的軟硬融合的設備，華為的優勢在硬體，要加強軟件、應用生態，不應放棄硬體給華為雲帶來的優勢。

他指出，華為要打造領先的ICT基礎設施，就要在聯接、計算與企業存儲和華為雲三方面都取得勝利。

根據IDC去年第3季數據顯示，華為服務器占全球市占率為4.9%，排名第五位，收入為人民幣72億元。

華為 任正非 生態

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華為人事調整 消費者業務CEO余承東監管雲端業務

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