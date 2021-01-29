補充營運資金 發債172億

華為時隔七個月再度新發債人民幣40億元（約新台幣172億元），從2019年10月首次在大陸發債，至今一年半內已發債七次，總規模達人民幣190億元。

華為去年11月出售榮耀手機品牌，近日市場又傳出華為有意再出售高端智能手機品牌P系列和Mate系列。截至2020年第1季，華為總資產達人民幣9,000億元，其中手握人民幣2,407億元的貨幣資金。儘管華為不缺錢，但龍頭公司向債券市場融資，也引發外界關注。

大陸證券時報旗下新媒體《券商中國》報導，根據華為在大陸全國銀行間市場發布的訊息，華為擬發行3年期規模人民幣40億元中期票據，利率3.3%~3.9%。這是華為2021年發行的首檔中期票據。

華為表示，預計各項業務未來將保持穩定增長態勢，資金支出也會進一步增加，此次中期票據募資將用於補充公司及下屬子公司營運資金。《券商中國》指出，華為以往常在海外發債，2019年10月首次在大陸國內發行人民幣30億中期票據，2019年和2020年合計在大陸國內發債達人民幣150億元（約新台幣645億元）。

華為創辦人任正非曾表示，華為需要在最好的情況下發債，因為目前發債成本很低，融資成本不到4%。華為過去主要在西方銀行融資，後因西方融資管道不太暢通，開始嘗試在大陸國內進行融資。

財報顯示，華為帳上現金流歷來都十分充裕，資產負債率也一直維持穩定。

不過，華為表示，由於全球貿易摩擦升級和宏觀政策存在一定不確定性，國際營商環境複雜多變，新冠肺炎疫情在全球蔓延，短期內可能會帶來經營規模下降、生產銷售成本增加等風險，或對利潤持續增長有一定影響。