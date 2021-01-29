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房企借新還舊 償債壓力大
在「三道紅線」加上「五檔房貸」對融資端管控下，為了能夠緩解當下的償債壓力，大陸房企在1月的融資窗口中選擇高息發債，目的是借新還舊，根據統計發債規模已超過人民幣1,500億元（新台幣6,600億元），逼近去年的最高點。
21世紀經濟報導，貝殼研究院日前發布報告，2021年房企到期債務規模，預計將超過人民幣1.2兆元，年增36%，並歷史性地突破兆元大關。
在融資新規的緊箍咒之下，僅靠融資顯然不是最好解決方式，克而瑞研究中心認為，房企財務降槓桿將是主基調，未來房企融資主要以借新還舊為主，融資增速將下降，三道紅線將逼迫房企提升自身產品力及經營能力，減少對融資依賴，提高項目去化，加快開發周期。
在今年1月的融資窗口中，「踩線」房企對資金的饑渴程度，以富力地產為例，在1月26日發布公告，表示間接全資子公司將發行5億美元的兩年期優先票據，年利率為11.75%，所得款項將用於一年內到期的中長期債務再融資，成為一筆典型的高息債。
另外一家在今年開年頻發境外債的房企則是佳兆業，將發行額外2023年到期的3億美元優先票據。
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