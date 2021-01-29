聽新聞
test
0:00 / 0:00

房企借新還舊 償債壓力大

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

在「三道紅線」加上「五檔房貸」對融資端管控下，為了能夠緩解當下的償債壓力，大陸房企在1月的融資窗口中選擇高息發債，目的是借新還舊，根據統計發債規模已超過人民幣1,500億元（新台幣6,600億元），逼近去年的最高點。

21世紀經濟報導，貝殼研究院日前發布報告，2021年房企到期債務規模，預計將超過人民幣1.2兆元，年增36%，並歷史性地突破兆元大關。

在融資新規的緊箍咒之下，僅靠融資顯然不是最好解決方式，克而瑞研究中心認為，房企財務降槓桿將是主基調，未來房企融資主要以借新還舊為主，融資增速將下降，三道紅線將逼迫房企提升自身產品力及經營能力，減少對融資依賴，提高項目去化，加快開發周期。

在今年1月的融資窗口中，「踩線」房企對資金的饑渴程度，以富力地產為例，在1月26日發布公告，表示間接全資子公司將發行5億美元的兩年期優先票據，年利率為11.75%，所得款項將用於一年內到期的中長期債務再融資，成為一筆典型的高息債。

另外一家在今年開年頻發境外債的房企則是佳兆業，將發行額外2023年到期的3億美元優先票據。

人民幣 債務 新台幣

延伸閱讀

「中國經濟形勢看好」？2021不容忽視的債務危機與政經風險

股海自由行／高殖利率價值型股 可攻可守

房企新年發債 3天融資270億人民幣

躲紅線！今年頭7天 大陸房企融資逾56億美元

相關新聞

大陸負債率 逼近警戒紅線

大陸財政部昨（28）日公布，2020年底的地方債務率（財務餘額與政府財政能力比）超過97%，負債率（債務餘額與GDP之比...

90後女台青 貴州開啟甜蜜事業

剛過去的2020年，對於「90後」台青黃婉菁來說意義重大，不僅在貴州與心愛的人領了結婚證，還完成了自己的夢想—開甜品店。

區塊鏈測評標準 湖南實施

湖南省市場監督管理局28日透露，其發布的中國大陸首批區塊鏈安全技術測評地方標準在湖南正式實施，包括「區塊鏈共識安全技術測...

海峽組合開民宿 王佳淩投身鄉村振興

「我們這『一畝三分地』，一分種菜、一分種花、一分種果，剩下一畝種友善。」說起自己打理的「兩個媽媽」民宿，來自台北的王佳淩...

西門子能源深圳創新中心 揭牌

西門子能源深圳創新中心28日在深圳揭牌，將設立智慧能源創新實驗室、先進燃機創新實驗室、綠色氫能創新實驗室等三大創新實驗室...

人行官員:人民幣有升值空間

中國人民銀行金融研究所所長周誠君發表「人民幣升值趨勢與政策思考」文章，認為人民幣匯率仍有升值空間，他建議對人民幣匯率波動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。